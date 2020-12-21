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وصول المركبات المشاركة في داكار السعودية 2021
المقرر إقامته شهر يناير المقبل

وصول المركبات المشاركة في داكار السعودية 2021

2020/12/21
الساعة 10:19 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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وصول المركبات المشاركة في داكار السعودية 2021 وصول المركبات إلى جدة
المواطن - مروة نبيل
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1 وصول المركبات المشاركة في الرالي:
2 رالي داكار السعودية 2021:

أعلنت وزارة الرياضة، مساء اليوم الاثنين، عن وصول المركبات المشاركة في منافسات رالي داكار السعودية 2021.

وصول المركبات المشاركة في الرالي:

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لقطات من وصول المركبات المشاركة في داكار السعودية 2021 إلى ميناء جدة، وعلق قائلًا: “اقترب موعد الإثارة والمتعة”.

وسيُقام داكار 2021 خلال الفترة من 2 وحتى 15 يناير، ويضم السباق جوانب تقنية أكثر، ويتحدى المشاركون لخوض المنافسات بين الكثبان الرملية منذ اليوم اﻷول وحتى اﻷخير، وستكون هناك أماكن مختلفة وتحديات أصعب.

 

داكار 2021
جانب من وصول المركبات

رالي داكار السعودية 2021:

وتم الكشف عن مسار رالي داكار السعودية 2021 عبر مؤتمر صحافي افتراضي، حيث ينطلق من جدة إلى حائل وصولًا إلى جدة مرة أخرى، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويشهد رالي داكار 2021 مشاركة 555 متنافسًا بما في ذلك 54 مشاركًا في فئة الكلاسيك، ويتواجد 321 مركبة إجمالًا، 129 دراجة نارية ورباعية، 124 سيارة وتي3 وعربة صحراوية، و42 شاحنة، و26 مركبة في “داكار الكلاسيكي”.

 

داكار السعودية
وصول المركبات إلى جدة

ويتواجد 144 مبتدئًا بما في ذلك 89 دراجًا وسائقًا، 83 أسطورة بما في ذلك 49 دراجًا وسائقًا “أكثر من 10 مشاركات”، 35 مشاركًا في تحدي موتول الأصلي “أوريجينال باي موتول”، 16 متسابقة بما في ذلك 3 مشاركات في داكار الكلاسيكي، طاقم واحد بأكمله من النساء.

وفي رالي داكار السعودية 2021، يتواجد 49 جنسية بما في ذلك طواقم المساعدة، وتُعد فرنسا أكثر الجنسيات تواجدًا في السباق الشهير، فيما تحل إسبانيا ثانيًا والتشيك ثالثًا.

رالي داكار السعودية 2021
مركبات الرالي
رالي داكار
وصول المركبات المشاركة

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