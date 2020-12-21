المواطن - مروة نبيل

أعلنت وزارة الرياضة، مساء اليوم الاثنين، عن وصول المركبات المشاركة في منافسات رالي داكار السعودية 2021.

وصول المركبات المشاركة في الرالي:

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لقطات من وصول المركبات المشاركة في داكار السعودية 2021 إلى ميناء جدة، وعلق قائلًا: “اقترب موعد الإثارة والمتعة”.

وسيُقام داكار 2021 خلال الفترة من 2 وحتى 15 يناير، ويضم السباق جوانب تقنية أكثر، ويتحدى المشاركون لخوض المنافسات بين الكثبان الرملية منذ اليوم اﻷول وحتى اﻷخير، وستكون هناك أماكن مختلفة وتحديات أصعب.

رالي داكار السعودية 2021:

وتم الكشف عن مسار رالي داكار السعودية 2021 عبر مؤتمر صحافي افتراضي، حيث ينطلق من جدة إلى حائل وصولًا إلى جدة مرة أخرى، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويشهد رالي داكار 2021 مشاركة 555 متنافسًا بما في ذلك 54 مشاركًا في فئة الكلاسيك، ويتواجد 321 مركبة إجمالًا، 129 دراجة نارية ورباعية، 124 سيارة وتي3 وعربة صحراوية، و42 شاحنة، و26 مركبة في “داكار الكلاسيكي”.

ويتواجد 144 مبتدئًا بما في ذلك 89 دراجًا وسائقًا، 83 أسطورة بما في ذلك 49 دراجًا وسائقًا “أكثر من 10 مشاركات”، 35 مشاركًا في تحدي موتول الأصلي “أوريجينال باي موتول”، 16 متسابقة بما في ذلك 3 مشاركات في داكار الكلاسيكي، طاقم واحد بأكمله من النساء.

وفي رالي داكار السعودية 2021، يتواجد 49 جنسية بما في ذلك طواقم المساعدة، وتُعد فرنسا أكثر الجنسيات تواجدًا في السباق الشهير، فيما تحل إسبانيا ثانيًا والتشيك ثالثًا.

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