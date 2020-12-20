وصية غريبة من مارادونا تُثير الجدل عالميًا

المواطن - محمد سمعه

لا يزال خبر وفاة الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا يحظى باهتمام عالمي كبير، حيث تم كشف أسرار غريبة بعد وفاة الأسطورة الأرجنتينية.

وذكرت صحيفة The Sun البريطانية اليوم الأحد أن الأسطورة الأرجنتينية كتب في وصيته أمرًا غريبًا حيث طلب من عائلته تحنيط جثته وعرضها في متحف كبير وبجانبها الجوائز التي حصل عليها خلال مسيرته الكروية.

السبب وراء طلب مارادونا الغريب

وطالب دييغو أرماندو أسرته قبل وفاته بضبط كل شيء حتى يتسنى للناس رؤيته والتعرف على إنجازاته.

وفي سياق آخر، ذكر موقع Football Italia أن المقربين من مارادونا يفكرون في إنشاء ضريح للأسطورة الأرجنتينية في أقرب وقت حتى تُعطى الفرصة للناس لرؤيته.

وفي وقت سابق، قالت تقارير إعلامية في الأرجنتين إن اسم الأسطورة الكروية الراحلة دييغو أرماندو سيُطلق على ملعب ” أونيكو دي لا بلاتا” بالعاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس.

وأشارت التقارير إلى أن عمدة منطقة بوينوس آيريس قرر إطلاق اسم دييغو أرماندو على الملعب تكريمًا له وكونه كان لاعبًا فريدًا.

وكان الملعب تم بناؤه خلال تسعينيات القرن الماضي لفريقي خيمناسيا إسغريما وإستوديانتس، لكن تم تجديده بعد ذلك وافتُتح في عام 2003 ولم يستخدم بشكل كبير من قبل الفريقين.

ويُعد ملعب ” أونيكو دي لا بلاتا” ثاني ملعب يحمل اسم الأسطورة الأرجنتينية بعد ملعب ” سان باولو” وهو ملعب فريق نابولي الإيطالي الذي شهد تألقًا لافتًا للنظر من قبل الأسطورة الأرجنتينية الراحلة مع فريق نابولي خلال الفترة من عام 1984 حتى 1991 ميلاديًا.

طبيب مارادونا يكشف كواليس مثيرة في أواخر أيامه

وفي وقت سابق، كشف الطبيب ليوبولدو لوك الطبيب الخاص بالأسطورة الكروية الأرجنتينية الراحلة دييغو أرماندو، كواليس مثيرة للاهتمام عن الأيام الأخيرة في حياة النجم الكروي، وكيفية علاجه قبل وفاته يوم الأربعاء 25 نوفمبر الماضي.

واعترف الطبيب لوك في تصريحات نقلتها صحيفة La Gazzetta Dello Sport الإيطالية أنه لم يقصر في علاج دييغو أرماندو وأكد بأنه بذل قصارى جهده لعلاجه لكن الأسطورة الراحلة لم يكن يستجيب للعلاج ولم يهتم بصحته على حد وصفه.

وواصل الطبيب حديثه قائلًا بأنه عندما كان يحاول علاج مارادونا وإعطاءه دوائه، كان الأسطورة يهدده بالضرب، مضيفًا أنه في مرة قفز عليه ليضربه بكل جدية بسبب إصرار الطبيب على منحه الدواء. وأضاف الطبيب أنه قام بكتابة وثيقة بإحضار سيارة إسعاف أمام منزل مارادونا لمتابعة حالته الصحية، لكن لم يستجب أحد حسبما قال، مضيفًا أنه بريء من تهمة قتل الأسطورة الكروية الراحلة.

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