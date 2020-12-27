وصيف مونديال 2006 يُقرب دان بيتريسكو من النصر

المواطن - محمد سمعه

دخل المدرب الروماني دان بيتريسكو المدير الفني السابق لنادي كلوج الروماني مُرشحًا بقوة لتدريب نادي النصر، في حال تمت إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

ويمر نادي النصر بفترة سلبية من النتائج كان آخرها التعادل أمس السبت مع نادي ضمك بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان بيتريسكو رُشح لتدريب نادي نانت الفرنسي، لكن صحيفة Digi Sport الرومانية ذكرت أن المدرب الفرنسي ريمون دومينيك مدرب منتخب فرنسا الأسبق والحاصل على المركز الثاني في مونديال 2006 بـ ألمانيا، هو من أصبح المدرب الجديد لنادي نانت.

طريق النصر للتفاوض مع دان بيتريسكو أصبح سهلًا

وبالتالي فإن طريق النصر للتعاقد مع المدرب بيتريسكو أصبح سهلًا بعدما ابتعد نادي نانت عنه.

ودان بيتريسكو هو لاعب روماني سابق كان يشغل مركز الجناح حيث سبق له اللعب مع العديد من الأندية الأوروبية مثل ستيوا بوخارست الروماني وتشيلسي الإنجليزي وبرادفورد سيتي الإنجليزي وساوثهامبتون الإنجليزي وجنوى الإيطالي.

خطأ مايكون القاتل يُكلفه الكثير

وفي سياق آخر، ارتكب المدافع البرازيلي مايكون، لاعب النصر، خطأً قاتلًا، خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة النصر وضمك بالجولة الـ10 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان مايكون سجل هدفًا بالخطأ في مرماه لمصلحة فريق ضمك بالدقيقة الـ49 مع بداية الشوط الثاني، حيث سدد الكرة برأسه فعجز برادلي جونز حارس النصر عن صدها، وذهب حكم اللقاء ليؤكد صحة الهدف بعد رؤيته عبر تقنية الفيديو ليُوضع مايكون في أزمة حقيقية تؤكد على تراجع مستواه مؤخرًا مع النادي العاصمي.

شارك الخبر