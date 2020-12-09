وظائف أمنية وإدارية شاغرة في شركة السعودية للتموين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أمنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– حارس أمن: شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

– مساعد مدير حوكمة الأمن السيبراني والمخاطر والامتثال: شهادة الدبلوم في تخصص تقنية المعلومات.

– مساعد مدير التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

التقديم على وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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