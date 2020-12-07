وظائف إدارية شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة الموارد البشرية.

– مدير صندوق المعيشة وسبل العيش.

– مساعد أول/ إدارة العلاقات.

– مستشار/ أخصائي مؤسسات مالية.

– مستشار/ رأس المال وعلاقات المستثمرين.

– مستشار/ أخصائي مراقبة الخزينة والدعم.

– مستشار/ أخصائي مشتقات الخزينة.

التقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 يناير 2021م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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