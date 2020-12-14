وظائف إدارية شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو الإدارة المالية، أو إدارة الأعمال)، ويفضَل شهادة الماجستير، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للإحصاء:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس قسم الإيرادات والذمم المالية.

– رئيس قسم التقارير المالية.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للإحصاء:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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