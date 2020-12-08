وظائف إدارية شاغرة في بنك البلاد

المواطن- خالد الأحمد

أعلن بنك البلاد، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة الشهادة الجامعية في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف بنك البلاد:

وأبرزت إدارة بنك البلاد، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير تدقيق العمليات المصرفية والمالية والدعم.

– مساعد مدير تطوير حلول الدفع.

التقديم على وظائف بنك البلاد:

وأوضحت إدارة بنك البلاد، أنَّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020م.

وأشارت إدارة بنك البلاد إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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