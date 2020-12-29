وظائف إدارية شاغرة في شركة أويل ويل فاركو

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ناشيونال أويل ويل فاركو- المتخصصة في الأعمال الهندسية وصناعة النفط والغاز، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من رأس الخير، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة ناشيونال أويل ويل فاركو:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف التدريب (رأس الخير).

– أمين المخزن (الدمام).

– أخصائي المشتريات (رأس الخير).

التقديم على وظائف شركة ناشيونال أويل ويل فاركو:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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