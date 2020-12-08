وظائف إدارية شاغرة في شركة المدفوعات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المدفوعات السعودية- التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة المدفوعات السعودية:

وأبرزت شركة المدفوعات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة المعرفة.

– مسؤول مراقبة البرنامج/ المشروع.

التقديم على وظائف شركة المدفوعات السعودية:

وأوضحت شركة المدفوعات السعودية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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