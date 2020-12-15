وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل

المواطن - الرياض

أعلنت شركة طيران أديل عن توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم فما فوق بمحافظة جدة، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

وتضمنت الوظائف ما يلي:

– منسق الموردين والضمانات حيث اشترطت لهذه الوظيفة، درجة الدبلوم أو البكالوريوس في (الهندسة، سلسلة الإمداد، إدارة الأعمال)، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

– أخصائي المحاسبة ويشترط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في (المحاسبة، المالية)، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال المحاسبة

وأضافت شركة طيران أديل أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنـا) و(هنـا).

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