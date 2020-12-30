وظائف إدارية شاغرة لدى بوبا للتأمين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة بوبا العربية:

وأبرزت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول خدمات مندوبي المستشفى (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأعمال التجارية، أو التسويق، أو الرعاية الصحية)، أو ما يعادلها.

– مسؤول التحصيل والاسترداد (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

– مسؤول التقارير (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإحصاء، الرياضيات المالية).

التقديم على وظائف شركة بوبا العربية:

وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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