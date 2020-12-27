وظائف إدارية شاغرة لدى شركة ساماكو

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ساماكو للسيارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “أخصائي أول الدعم الفني”؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة ساماكو للسيارات:

وأبرزت شركة ساماكو، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة ساماكو للسيارات:

وأوضحت شركة ساماكو، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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