وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الأوقاف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مدير مساعد الحسابات”؛ وذلك للعمل لدى الإدارة العامة للحسابات بالفرع الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

شروط وظائف الهيئة العامة للأوقاف:

وأبرزت الهيئة العامة للأوقاف، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، ويفضل شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المحاسبة، أو المالية)، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للأوقاف:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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