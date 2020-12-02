وظائف إدارية وصحية شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشغل كمبيوتر للرسومات الهندسية (الرياض).

– مساعد بحث أول (جدة).

– أمين مختبر/ تخدير (للرجال/ جدة).

– أمين مختبر/ علاج تنفسي (للرجال/ جدة).

– أمين مختبر/ خدمات الطوارئ (للرجال/ جدة).

– تقني مختبر/ خدمات الطوارئ (للرجال/ جدة).

– تقني مختبر/ علاج تنفسي (للرجال/ جدة).

– مساعد أمين مكتبة (للرجال/ جدة).

– مسؤول شؤون الطلاب ثانٍ (للرجال/ جدة).

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 17 ربيع الآخر 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 ربيع الآخر 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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