وظائف إدارية وصحية شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة الأحساء.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أول للسياسات والأنظمة (الرياض).

– أخصائي مزايا وتعويضات (الرياض).

– محلل معلومات القوى العاملة (الرياض).

– مدقق ثانٍ (الرياض).

– أخصائي تحسين جودة ثانٍ (الأحساء).

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 16 جمادى الأولى 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 25 جمادى الأولى 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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