وظائف إدارية وصحية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– مساعد أول عمليات المشتريات (الرياض).

– مشرف الأرشفة الإلكترونية للأشعة (الرياض).

– أخصائي معلوماتية دخول المرضى (الرياض).

– أخصائي مختبر الفسيولوجيا العصبية (الرياض).

– كبير علم النفس العصبي الإكلينيكي/ قسم الأطفال (الرياض).

– كبير فنيي وظائف الأعصاب (الرياض).

– تقني وظائف الأعصاب (الرياض).

– فني أشعة (الرياض).

– منسق رعاية طبية (الرياض).

– سكرتير ثانٍ (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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