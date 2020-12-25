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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع

2020/12/25
الساعة 11:07 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع
المواطن- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
1 تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:
2 التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي المواد: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مشرف ميكانيكي: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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