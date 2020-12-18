وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة زين للاتصالات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة زين للاتصالات:

وأبرزت شركة زين، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس أعمال تقنية المعلومات.

– مهندس أول تطبيقات الجوال.

– أخصائي البنية التحتية.

– محلل تصميم تجربة العملاء.

التقديم على وظائف شركة زين للاتصالات:

وأوضحت شركة زين أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020م.

وأشارت شركة زين إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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