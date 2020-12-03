وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة موبايلي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة موبايلي للاتصالات:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي مهني إدارة الطلبات.

– أخصائي مهني إدارة الإيرادات.

– أخصائي مهني ذكاء الأعمال وبيانات الأتمتة.

– مهني هندسة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

– أخصائي مهني إدارة علاقات العملاء.

التقديم على وظائف شركة موبايلي للاتصالات:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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