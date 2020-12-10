وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– محاسب مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

– مدير أول المشاريع الخاصة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البيئية والأثرية، أو العلوم البيئية، أو إدارة المشاريع).

– مساعد مدير البنية التحتية للمرافق: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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