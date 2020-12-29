وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير عمليات الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير أول البنية التحتية للمرافق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة المدنية)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة البناء، إدارة المشاريع).

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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