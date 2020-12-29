وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.
تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد مدير عمليات الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مدير أول البنية التحتية للمرافق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة المدنية)، أو أي مجال ذي الصلة.
– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة البناء، إدارة المشاريع).
التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)
2 مشاراكات
..E
ذهب 2020 في ذهب
قدمت كل شيء ..
ابدعت..
وانجزت..
نعم
لي من العيوب سهولا وهضابا ووديانا
واملك من الدهاء والفطنة والبصيرة جبالا
ولي قلب فيه من البياض
حبا وجمالا
اقدم الخير والجميل سرا
قدمت مالم يقدمه وزيرا
وفعلت مالم يفعله اميرا
مليكي اولا ..
وطني ثانيا ..
نصراوي ثالثا..
قدمت كل ذلك لمليكي وولوطني
وليس لااحد علي فضل ابدا
اقولها وانا اعي مااقول
ليس لااحد علي فضلا.
وزد في كرهيتك لي
تبا لك لم تحسن التصرف
اذهب ..
اذهب،،
اذهب..
E
ذهب 2020 في ذهب
قدمت كل شيء ..
ابدعت..
وانجزت..
نعم
لي من العيوب سهولا وهضابا ووديانا
واملك من الدهاء والفطنة والبصيرة جبالا
ولي قلب فيه من البياض
حبا وجمالا
اقدم الخير والجميل سرا
قدمت مالم يقدمه وزيرا
وفعلت مالم يفعله اميرا
مليكي اولا ..
وطني ثانيا ..
نصراوي ثالثا..
قدمت كل ذلك لمليكي وولوطني
وليس لااحد علي فضل ابدا
اقولها وانا اعي مااقول
ليس لااحد علي فضلا.
وزد في كرهيتك لي
تبا لك لم تحسن التصرف
اذهب ..
اذهب،،
اذهب..