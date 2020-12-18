وظائف شاغرة بفروع شركة التصنيع في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، والدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس ديناميكيات الموائع الحسابية (الجبيل).

– مشرف خدمة العملاء (الدمام).

– فني ثالث/ المرافق والصيانة (الدمام).

– محلل ثانٍ الأمن (الجبيل).

– أخصائي أول حلول الأعمال التجارية (الجبيل).

– محلل أول الأمن (الرياض).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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