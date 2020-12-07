وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– استشاري أعصاب (الرياض).

– أخصائي مختبر أسنان (الرياض).

– ممثل توظيف ثانٍ (الرياض).

– استشاري مساعد طب الفترة المحيطة بالولادة/ الأجنة (جدة).

– منسق جودة ونوعية (جدة).

– استشاري مساعد الرعاية المركزة (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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