وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

علن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والهندسية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– استشاري مساعد/ الرعاية المركزة (الرياض).

– طبيب متخصص/ طب الأطفال العام (الرياض).

– أخصائي علاج تنفسي (الرياض).

– أخصائي مختبر (الرياض).

– مدرب سريري (الرياض).

– فني أبحاث (الرياض).

– محلل تخطيط (الرياض).

– كبير محللي تطوير عمليات تقنية المعلومات (الرياض).

– منسق إداري أول (الرياض).

– محلل إداري (الرياض).

– كبير السكرتاريين (الرياض).

– سكرتير ثانٍ (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– مساعد رعاية مرضى (الرياض).

– مدير إدارة صيانة المرافق (الرياض).

– منسق تطوير الجودة/ الرعاية الصيدلانية (جدة).

– مدير توزيع (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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