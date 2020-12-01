وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق تنفيذي/ المكتب الأمامي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الاقتصاد، أو المالية)، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي أول شؤون مجلس الإدارة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الإدارة العامة، أو اللغات، أو العلاقات الدولية، أو إدارة الأعمال، أو الاتصالات)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

التقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 ديسمبر 2020م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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