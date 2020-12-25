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#وظائف شاغرة في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

#وظائف شاغرة في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

2020/12/25
الساعة 9:24 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
المواطن- خالد الأحمد
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1 تفاصيل وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني:
2 التقديم على وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني:

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، المتخصص في برامج التعليم الإلكتروني وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف وقيادة الابتكار في التحول الرقمي في التعليم، عن توفّر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني:

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مالي.

– مشرف صيانة.

– موظف أمن.

– مشرف أمن وسلامة (رئيس وحدة الأمن).

– كاتب محتوى.

– مصمم تجربة المستخدم.

– سكرتير تنفيذي.

– أخصائي تدريب وتوعية.

– موظف استقبال.

– سائق.

– أخصائي مشتريات.

– أخصائي توظيف.

– مدير إدارة تطوير الأعمال.

– مدير إدارة المراجعة الداخلية.

التقديم على وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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