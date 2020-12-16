وظائف شاغرة في برنامج الخدمات الصحية بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (6) وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “سكرتير طبي”؛ وذلك للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل الصناعية.

شروط وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية الطبية، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 ديسمبر 2020م.

وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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