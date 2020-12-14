وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية في 7 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض، وبفروع الشركة في كل من القصيم، والحدود الشمالية، والجوف، والأحساء، والمنطقة الجنوبية، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مناوب/ الأمن والسلامة (عدد 5 وظائف/ الرياض).

– مدير قسم عمليات الأمن والسلامة (الرياض).

– مشرف أمن وسلامة (الرياض).

– مشرف أمن وسلامة (القصيم).

– مشرف أمن وسلامة (الحدود الشمالية).

– مشرف أمن وسلامة (الجوف).

– مشرف أمن وسلامة (الأحساء).

– مدير قسم عمليات الأمن والسلامة (المنطقة الجنوبية).

– مشرف أمن وسلامة (جدة).

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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