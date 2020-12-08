وظائف شاغرة لدى البريد السعودي على مسمى مندوب توصيل من الجنسين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مؤسسة البريد السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، على مسمى “مندوب توصيل”، لمواكبة التوسع والنمو في تقديم الخدمات اللوجستية؛ وذلك للعمل بدوام جزئي.

وقالت المؤسسة إن الوظائف ستكون لدى فروعها في المحافظات التالية: (يدمه، وبدر الجنوب، والكامل، والحناكية، وخيبر، والحمنة، والحسو، والعيص، ووادي الفرع، والشنان، وسميراء، والغزالة، والأسياح، وعقلة صقور، والنبهانية، والقوارة، وعيون الجواء، وضريا، وقبة، وقصيباء، والليث، وقلوة، والحجرة، وأنصاب، وجديدة عرعر، والعيساوية، والرويضة، والخاصرة الأرطاوية، والقنفذة، وبلحمر، وتثليث، وبيشة، والوجه، وحقل، وتيماء، والبدع، وحالة عمار، وضبا، وأملج).

شروط وظائف مؤسسة البريد السعودي:

وبينت المؤسسة، أن الشروط المطلوبة هي:

– ألا يكون لدى المرشح مشاكل صحية من شأنها أن تعرضه للخطر أثناء أداء الخدمة.

– يجب أن يكون لدى المرشح سيارة شخصية ورخصة قيادة سارية المفعول.

– يجب أن يكون لدى المرشح هاتف ذكي واتصال بيانات مفعل.

– توقيع اتفاقية الخدمة المصممة لهذا الغرض.

– يلتزم الموظف باللباقة وحسن المظهر عند مقابلة العملاء.

– يلتزم الموظف بالمحافظة على المواد المسلّمة.

التقديم على وظائف مؤسسة البريد السعودي:

وأوضحت المؤسسة، أن التقديم متاح بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020م، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر