وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالجبيل للرجال والنساء

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة الدبلوم والبكالوريوس من خلال برنامج الإحلال والتأهيل.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التفاصيل التالية:

محلل تطبيقات – شركة ابتكار للتقنية – للجنسين: بكالوريوس علوم حاسب أو ما يعادله وخبرة لا تقل عن سنة واحدة برمجة أو إدارة التطبيقات.

مسؤول طوارئ – شركة الشلوي العالمية للتجارة و المقاولات – للرجال: دبلوم في أي من التخصصات الصحية طب، تمريض، صيدلة وخبرة لا تقل عن سنتين ومعرفة في أساسيات الإسعافات الأولية.

فني دعم – شركة ابتكار للتقنية – للجنسين: دبلوم دعم فني، علوم حاسب آلي، هندسة حاسب أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال الدعم الفني.

فني بث – شركة أساس العالمية المحدودة – للرجال: دبلوم هندسة اتصالات أو ما يعادله وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه.

وأوضحت الهيئة الملكية بالجبيل أنه سيتم التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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