وظائف شاغرة لدى شركة الكفاح القابضة

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الكفاح القابضة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس بالشرقية، بالمسمى الوظيفي ” مسؤول الإنتاج “.

واشترطت الشركة ما يلي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

– حاصلاً على درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (التسويق، الاتصال والإعلام) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في قطاع الإعلان والإعلام

– إجادة أساسيات اللغة الإنجليزية

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصًا برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

وأضافت الشركة أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي هنا

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