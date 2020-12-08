وظائف شاغرة لدى شركة الكفاح القابضة

المواطن - الرياض
أعلنت شركة الكفاح القابضة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس بالشرقية، بالمسمى الوظيفي ” مسؤول الإنتاج “.
واشترطت الشركة ما يلي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
– حاصلاً على درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (التسويق، الاتصال والإعلام) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في قطاع الإعلان والإعلام
– إجادة أساسيات اللغة الإنجليزية
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصًا برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
وأضافت الشركة أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي هنا