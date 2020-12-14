وظائف شاغرة للجنسين في مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وفنية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– كبير محللين المعلومات الصحية (الرياض).

– أخصائي علاج وظيفي أول (الرياض).

– ناسخ طبي (الرياض).

– فني أجهزة ثانٍ (الرياض).

– مشرف خدمات العقود (المدينة المنورة).

– اختصاصي خدمات العقود (المدينة المنورة).

– كبير اختصاصيي خدمات العقود (المدينة المنورة).

– مساعد محلل موارد بشرية (المدينة المنورة).

– ممثل توظيف أول (المدينة المنورة).

– موظف استقبال (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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