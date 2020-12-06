وظائف شاغرة للجنسين في هيئة المحاسبين القانونيين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مراقب جودة الأداء (عدد وظيفتين).

– مراقب البيانات السنوية.

التقديم على وظائف الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 6 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 18 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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