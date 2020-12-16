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#وظائف فنية وإدارية شاغرة للجنسين في مجموعة الزامل
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير

#وظائف فنية وإدارية شاغرة للجنسين في مجموعة الزامل

2020/12/16
الساعة 7:30 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف فنية وإدارية شاغرة للجنسين في مجموعة الزامل
المواطن- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
1 تفاصيل وظائف مجموعة الزامل القابضة:
2 التقديم على وظائف مجموعة الزامل القابضة:

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة الزامل القابضة:

وأبرزت مجموعة الزامل، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– رسام هيكلي (الدمام): شهادة الدبلوم في تخصص الصياغة الفنية، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير إدارة المرافق والتأجير (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف مجموعة الزامل القابضة:

وأوضحت مجموعة الزامل أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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