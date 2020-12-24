وظائف للجنسين لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) في مدينة الرياض، من حملة البكالوريوس وفق التالي:

1– أخصائي تطوير التقييم، Assessment Development Specialist

بكالوريوس إدارة أعمال، لغة إنجليزية، ترجمة أو ما يعادلهم.

خبرة لا تقل عن سنة ودرجة 6.5 في الآيلتس أو من 79 إلى 93 في التوفل.

2– أخصائي تطوير وظيفي، Career Development Specialist

بكالوريوس موارد بشرية، إدارة أعمال أو ما يعادلهما.

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التطوير المهني أو التدريب على المهارات الوظيفية.

الشروط العامة:

سعودي الجنسية.

إجادة استخدام برامج الأوفيس.

للتقديم من خلال الرابط التالي (هنا).

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