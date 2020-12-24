وظائف للجنسين لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

المواطن - الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) في مدينة الرياض، من حملة البكالوريوس وفق التالي:
1– أخصائي تطوير التقييم، Assessment Development Specialist
- بكالوريوس إدارة أعمال، لغة إنجليزية، ترجمة أو ما يعادلهم.
- خبرة لا تقل عن سنة ودرجة 6.5 في الآيلتس أو من 79 إلى 93 في التوفل.
2– أخصائي تطوير وظيفي، Career Development Specialist
- بكالوريوس موارد بشرية، إدارة أعمال أو ما يعادلهما.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التطوير المهني أو التدريب على المهارات الوظيفية.
الشروط العامة:
- سعودي الجنسية.
- إجادة استخدام برامج الأوفيس.
للتقديم من خلال الرابط التالي (هنا).