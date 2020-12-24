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وظائف للجنسين لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

وظائف للجنسين لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

2020/12/24
الساعة 1:03 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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وظائف للجنسين لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) في مدينة الرياض، من حملة البكالوريوس وفق التالي:

1– أخصائي تطوير التقييم، Assessment Development Specialist

  • بكالوريوس إدارة أعمال، لغة إنجليزية، ترجمة أو ما يعادلهم.
  • خبرة لا تقل عن سنة ودرجة 6.5 في الآيلتس أو من 79 إلى 93 في التوفل.

2– أخصائي تطوير وظيفي، Career Development Specialist

  • بكالوريوس موارد بشرية، إدارة أعمال أو ما يعادلهما.
  • خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التطوير المهني أو التدريب على المهارات الوظيفية.

الشروط العامة:

  • سعودي الجنسية.
  • إجادة استخدام برامج الأوفيس.

للتقديم من خلال الرابط التالي (هنا).

 


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