وظائف نسائية شاغرة بفروع مصرف الراجحي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديات، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في كل من رفحاء، وينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف مصرف الراجحي:

وأبرزت إدارة المصرف، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير فرع (رفحاء).

– مدير فرع (ينبع الصناعية).

التقديم على وظائف مصرف الراجحي:

وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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