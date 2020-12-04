وظائف هندسية شاغرة في مصفاة سامرف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال، على مسمى “مهندس نظم”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع.

شروط وظائف شركة مصفاة سامرف:

وأبرزت شركة سامرف، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو البرمجة)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة مصفاة سامرف:

وأوضحت شركة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر 2020م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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