وظائف هندسية شاغرة في مصفاة سامرف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع.

تفاصيل وظائف شركة مصفاة سامرف:

وأبرزت شركة سامرف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مفتش رئيسي ميكانيكي: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو هندسة المواد)، أو المجالات ذات الصلة.

– مهندس تفتيش: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مفتش ثانٍ: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو هندسة المواد)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة مصفاة سامرف:

وأوضحت شركة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر