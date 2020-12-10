وظائف هندسية شاغرة لدى شركة نوماك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمحطات تحلية المياه في محافظة الشعيبة.

تفاصيل وظائف شركة نوماك:

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس ميكانيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

– مهندس صيانة مناوب: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة نوماك:

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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