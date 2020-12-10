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#وظائف هندسية شاغرة للجنسين في شركة سامرف

#وظائف هندسية شاغرة للجنسين في شركة سامرف

2020/12/10
الساعة 7:10 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف هندسية شاغرة للجنسين في شركة سامرف
المواطن- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
1 تفاصيل وظائف شركة مصفاة سامرف:
2 التقديم على وظائف شركة مصفاة سامرف:

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع.

تفاصيل وظائف شركة مصفاة سامرف:

وأبرزت شركة سامرف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس عمليات: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو ما يعادلها.

– مصمم هندسي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

– مهندس أنظمة (للجنسين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو البرمجة).

التقديم على وظائف شركة مصفاة سامرف:

وأوضحت شركة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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