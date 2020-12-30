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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في وزارة الصحة

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في وزارة الصحة

2020/12/30
الساعة 5:00 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في وزارة الصحة وظائف وزارة الصحة
المواطن- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
1 تفاصيل وظائف وزارة الصحة:
2 شروط وظائف وزارة الصحة:
3 التقديم على وظائف وزارة الصحة:

أعلنت وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحاملي مؤهل البكالوريوس في التخصصات التالية: (علوم حاسب، تقنية معلومات، هندسة شبكات، هندسة برمجيات، نظم معلومات، أمن سيبراني، أمن معلومات).

تفاصيل وظائف وزارة الصحة:

وأبرزت الوزارة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس كهربائي.

– مهندس ميكانيكي.

– أخصائي حاسب آلي.

– أخصائي شبكات.

– أخصائي محلل ومصمم نظم.

– أخصائي أمن معلومات.

شروط وظائف وزارة الصحة:

وبيّنت الوزارة، أنّ الشروط والوثائق المطلوبة هي:

– وثيقة التخرج، موضح فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

– الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.

– شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.

التقديم على وظائف وزارة الصحة:

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم سيكون متاحًا عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الخميس الموافق 16/ 5/ 1442هـ ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 29/ 5/ 1442هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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