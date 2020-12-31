وظائف هندسية وإدارية في الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مشروع كهربائي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– أخصائي سلسلة التوريد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، أو الهندسة الصناعية).

– مسؤول قياس الأداء (للسعوديين): شهادة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (الهندسة الصناعية، أو نظم المعلومات الإدارية، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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