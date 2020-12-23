وعد رونالدو لجماهير يوفنتوس بعد السقوط بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي عن وعده لجماهير اليوفي، وذلك بعد خسارة الفريق أمس الثلاثاء من نادي فيورنتينا بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي.

رونالدو يتحدث عن حسرته بعد خسارة يوفنتوس

وكتب رونالدو رسالة عبر حسابه في ” الإنستجرام”: ” بالأمس لقد كان أداءً سيئًا ونتيجة غير مقبولة، آخر مباراة لنا في عام 2020، كانت سلبية، إنه عام به استثناءات عديدة ومن كل النواحي، مباريات بلا جمهور وبروتوكولات خاصة بسبب فيروس كورونا، كل ما حدث ليس عذرًا”.

وأضاف رونالدو: “نعد بأن نقدم المزيد وأن ننسى الماضي ونُركز فيما هو مقبل، فنحن اليوفي لا نقبل إلا بالانتصارات دائمًا على أرضية الملعب”.

وفي وقت سابق، أعرب المدير الفني أندريا بيرلو عن حزنه لخسارة فريقه يوفنتوس ضد فيورنتينا بثلاثية نظيفة، مبديًا في الوقت ذاته انتقاده لمستوى التحكيم.

وتراجع اليوفي في ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما خسر ضد فيورنتينا على ملعب “أليانز ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الكالتشيو وخسر بنتيجة 3/0، سجلها دوسان فالهوفيتش ومارتن كاسيريس، بجانب أليكس ساندرو بالخطأ في مرماه.

اليوفي يتراجع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي

وتُعد خسارة يوفنتوس بمثابة الصدمة لجماهيره، حيث إنها على ملعبه وتسببت في تراجعه إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تجمد رصيده عند 24 نقطة، فيما وصل رصيد فيورنتينا إلى 14 نقطة في المركز الـ14.

وقال بيرلو: “لقد بدأنا المباراة بموقف خاطئ، وإذا فعلت ذلك فسينتهي بك الأمر في هذه المواقف السيئة، يمكن أن يحدث ذلك في المباراة الأخيرة قبل أعياد الميلاد، لكي تفكر خلال الإجازة، نحن كنا بطيئين وغير مركزين لذلك خسرنا”.

وعن مدى تأثر يوفنتوس بقرار إعادة مباراة نابولي، قال: “ليس لدينا مشكلة في لعب المباراة، لكني أشعر بخيبة أمل أكبر لتلك الفرق الأخرى التي سافرت ولعبت دون الكثير من اللاعبين لديها الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وأظهروا نزاهة كبيرة من خلال اللعب على أي حال”.

وتابع مدرب يوفنتوس خلال تصريحاته لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”: “لن أقول ما إذا كان الحُكم صحيحًا من عدمه، لكنه لا يبدو عادلًا للفرق الأخرى التي لعبت في مواقف أكبر صعوبة”.

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