وعد فابيو كاريلي لـ جماهير الاتحاد بعد التعادل

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق الكروي الأول بـ الاتحاد، عن وعده لجماهير الفريق، وذلك بعد التعادل مع نادي الشباب بالجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تعليق مدرب الاتحاد على التعادل مع الشباب:

وتحدث كاريلي للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “النتيجة عادلة بين الفريقين، وأعد جماهير النادي بأنني سأستغل أي فترة توقف من أجل تطوير مستوى الفريق أكثر وأكثر، صحيح أن الأداء تحسن قليلًا بعد وصول برونو هنريكي والمدافع أحمد حجازي، لكننا لا نزال بحاجة لمزيد من التطوير”.

وأضاف كاريلي: “بريجوفيتش مهاجم جيد ويجتهد دائمًا ليطور من ذاته، وهو بحاجة لوصول المزيد من العرضيات له لأنه مهاجم في الصندوق، وخلال الفترة القليلة المقبلة، سأعمل على تطوير أداء الفريق في العديد من النواحي الهجومية والدفاعية”.

بريجوفيتش يعود للتهديف:

وكان الصربي ألكسندر بريجوفيتش سجل أول أهدافه مع الاتحاد بـ دوري المحترفين في شباك الشباب، بعد أن قبل هدية اللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز مُحرزًا الهدف الأول للعميد بالدقيقة الـ17، ثم تعادل اللاعب إيغور لنادي الشباب بالدقيقة الـ56 من عمر المباراة.

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