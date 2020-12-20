وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد ابن أمير الكويت الراحل

المواطن - الرياض

أعلن حساب مجلس الأمة في الكويت على تويتر وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد عن عمر ناهز الـ72 عامًا وذلك بعد أقل من 3 أشهر على وفاة والده أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد.

والمعروف أن الفقيد هو وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الكويت سابقًا، وهو النجل الأكبر لأمير الكويت الخامس عشر.

من هو الشيخ ناصر صباح الأحمد ؟

ولد الشيخ ناصر صباح الأحمد في قصر الشعب، وعاش وتربى بعد ذلك بقصر دسمان، وكان يُنظر إليه على أنهُ المسؤول الرئيسي حول مشروع مدينة الحرير، التي تُعتبر أحد المشاريع الضخمة في الكويت باستثمارات تُقدر بأكثر من 100 مليار دولار أمريكي.

في 7 ديسمبر 1999م صدر مرسومٌ بتعيينه مُستشارًا خاصًا لسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وفي يوم 11 فبراير 2006 صدر مرسومٌ بتعيينه وزيرًا لشؤون الديوان الأميري.

كما صدر مرسومٌ بتعيينه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع، بتاريخ 11 ديسمبر 2017 وأُعفي من منصبه بتاريخ 18 نوفمبر 2019.

كويتيون ينعون الشيخ ناصر الصباح

وعبر موقع تويتر نعى العديد من المغردين الشيخ ناصر الصباح حيث قال أحد مواطني الكويت : “ختم حياته بكشف الفاسدين في الديوان الأميري وفي صندوق الجيش والصندوق الماليزي .. وقف مع الشعب ومتطلباته فأحبه الشعب .. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه”.

وقال سالم البلوشي : ” اللهم طيب ذكره في السماء كما طيبت ذكره في الأرض” فيما غرد بدر الكندري قائلًا: “اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس”.

فيما قال حمود خليفة الماجد : “رحم الله إنسانًا شهد له الكويتيون بحبه لوطنه رحم الله الرجل المخلص بعمله رحم الله الرجل المتفائل والطموح لخدمة الكويت ومستقبلها إلى جنات النعيم يا بو عبدالله”.

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