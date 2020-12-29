وفاة حاتم علي مخرج الزير سالم وحجر جهنم

المواطن - سعد البحيري

توفي المخرج السوري حاتم علي، اليوم، حيث وافته المنية أثناء إخراجه عملًا دراميًا ضخمًا.

ونعت مجموعة MBC المخرج الراحل بقولها :” يتقدّم وليد بن إبراهيم آل إبراهيم رئيس مجلس إدارة “مجموعة MBC”، باسمه واسم كافة مديري ومنسوبي “مجموعة MBC”، بصادق العزاء وخالص المواساة لعائلة المخرج المبدع: حـاتم علـي الذي وافته المنية أثناء إخراجه عملًا دراميًا ضخمًا، تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته”.

من هو حاتم علي؟

ممثل وكاتب ومخرج سوري وُلد في 2 يونيو 1962، وبدأ حياته بالكتابة المسرحية، وكتابة النصوص الدرامية، والقصص القصيرة، حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، وحاز عضوية نقابة الفنانين في سوريا، وهو متزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.

بدأ حاتم علي حياته الفنية كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية التي جسد شخصيات مختلفة، تتنوع بين الأدوار التاريخية والبدوية إلى الشخصيات المعاصرة بأنماط متعددة.

مسيرة متنوعة

توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات، حيث قدم عددًا كبيرًا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعددًا من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة متقدمة قدم مجموعة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية، ومن أهم ما قدمه مسلسل الزير سالم والذي يُعد نقطة تحول في مسيرة هذا الفنان، كذلك الرباعية الأندلسية، وقد تم دبلجة مسلسله صلاح الدين الأيوبي وعرضه في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال.

ومن أشهر مسلسلاته مسلسل حجر جهنم الذي عرض في رمضان 2017.

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