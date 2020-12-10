وفاة صاحب روايات الرجل المستحيل المؤلف المصري نبيل فاروق

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قالت ابنة الروائي المصري نبيل فاروق مساء أمس الأربعاء: إن والدها توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وقالت ريهام نبيل فاروق في منشور على فيسبوك: “توفي إلي رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان إثر أزمة قلبية. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد”.

ونعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات فاروق الذي غيبه الموت عن عمر يناهز 64 عامًا.

وقالت الوزيرة: إن فاروق “يمثل علامة بارزة في الكتابة الروائية البوليسية التي تربت عليها أجيال من أبناء مصر والتي ساهمت في تشكيل وعيهم وفكرهم”.

يذكر أن الراحل من مواليد فبراير 1956 وتخرج من كلية الطب واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي.

وصدرت له مجموعة كبيرة من القصص ضمن سلسلة روايات مصرية للجيب وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000. ولاقت قصصه نجاحًا كبيرًا في العالم العربي، خاصة عند الشبان.

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