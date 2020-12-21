وفاة عالم روسي يعمل على لقاح كورونا في ظروف مريبة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

تم العثور على عالم روسي كبير له صلات وثيقة بجامعة إدنبرة وكان يعمل على لقاح كورونا ميتًا في ظروف مريبة في سان بطرسبرج.

تفاصيل الحادثة

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، ورد أن عالم الأحياء ألكسندر ساشا كاجانسكي، 45 عامًا، اشتهر بعمله في مكافحة السرطان، سقط بملابسه الداخلية من نافذة في الطابق الرابع عشر من مبنى سكني شاهق، وأصيب أيضًا بطعنة في جسده.

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي سقط فيه سبعة مرضى روسيين بفيروس كورونا من نوافذ المستشفيات في وقت سابق من هذا العام.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقًا في جريمة قتل في وفاة الدكتور كاجانسكي، وتم اعتقال رجل مشتبه به يبلغ من العمر 45 عامًا.

وكان الدكتور كاجانسكي – أستاذ مساعد في فلاديفوستوك – يعمل في إدنبرة لمدة 13 عامًا حتى عام 2017 على الأقل.

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وكان مؤخرًا مديرًا لمركز الطب الجينومي والتجديدي في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية في فلاديفوستوك، حيث واصل التعاون البحثي مع الجامعة الإسكتلندية.

وأفاد عضو الكنيست أن الأكاديمي كان “يطور لقاحًا ضد فيروس كورونا وأنه توفي في ظروف غريبة”.

وقالت أحد الروايات إنه ذهب إلى سان بطرسبرج لزيارة قبور أقاربه، وذهب لرؤية صديق قديم في المدرسة يدعى إيغور إيفانوف، وتعتقد الشرطة أن هناك شجارًا وقع قبل سقوط كاجانسكي.

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