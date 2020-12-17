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وليد الفراج يرد على مشجع انتقده بسبب واقعة حمدالله والغنام
المشجع قال بأن الفراج ترك فوز النصر وركز على أمر طبيعي

وليد الفراج يرد على مشجع انتقده بسبب واقعة حمدالله والغنام

2020/12/17
الساعة 1:36 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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وليد الفراج يرد على مشجع انتقده بسبب واقعة حمدالله والغنام الإعلامي وليد الفراج
المواطن - محمد سمعه
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1 رد وليد الفراج:
2 بماذا طالب الفراج لاعبي النصر ؟

رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على مشجع نصراوي انتقده، بسبب تجاهل فوز النصر أمس على الرائد في كأس الملك والتركيز على لقطة المغربي عبدالرزاق حمدالله وزميله سلطان الغنام.

وكتب المشجع تغريدة قائلًا: “ليتك يا فراج، تحترم المشاهدين من خلف الشاشات، وتبطل هالتفاصيل، تركتم الأهم فوز النصر، وأخذتم تتحدثون بأمور أقل ما يُقال عنها إنها تافهة”.

رد وليد الفراج:

وجاء رد الفراج كالآتي: “هل كل الجمهور الذي في مواقع التواصل وفي نقطة نظام بالبرنامج، ترك فوز النصر وركز على لقطة حمدالله لأنها تافهة ؟!، تصرف حمدالله مع سلطان الغنام ليس الأول له بالموسم، يبدو أنك نسيت ماذا فعل بعد نهائي كأس الملك، ونسيت ماذا حدث بعد نهاية مباراة الدوري، هذه الأمور تحدث ولكنها قضية يجب أن نُسلط الضوء عليها”.

بماذا طالب الفراج لاعبي النصر ؟

وأضاف الفراج: “لا تنسى أن النصر يحتل المركز الخامس عشر، وإذا كنت ترى أن هذا التصرف طبيعي ويحدث في أندية أخرى فهنا أنت تحاول صنع توازن نفسي زائف، ويجب على لاعبي العالمي أن يكون هناك اتحاد بينهم، لا مكان لـ الأنانية”.


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