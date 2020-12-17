وليد الفراج يرد على مشجع انتقده بسبب واقعة حمدالله والغنام

المواطن - محمد سمعه

رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على مشجع نصراوي انتقده، بسبب تجاهل فوز النصر أمس على الرائد في كأس الملك والتركيز على لقطة المغربي عبدالرزاق حمدالله وزميله سلطان الغنام.

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج يرد على مغرد: والله احترم المشاهدين المحبين والغير محب .. كل الجمهور هذا شاغلتهم حالة تافهة؟ .. وهذه الحالة ليست الأولى .. وأنت نسيت أن ترتيبك 15 لا مكان للأنانية الآن .. وهذا أسوء شيء ممكن يعمله جمهور النصر.#قناة_SBC pic.twitter.com/kHpd5die38 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 16, 2020

وكتب المشجع تغريدة قائلًا: “ليتك يا فراج، تحترم المشاهدين من خلف الشاشات، وتبطل هالتفاصيل، تركتم الأهم فوز النصر، وأخذتم تتحدثون بأمور أقل ما يُقال عنها إنها تافهة”.

رد وليد الفراج:

وجاء رد الفراج كالآتي: “هل كل الجمهور الذي في مواقع التواصل وفي نقطة نظام بالبرنامج، ترك فوز النصر وركز على لقطة حمدالله لأنها تافهة ؟!، تصرف حمدالله مع سلطان الغنام ليس الأول له بالموسم، يبدو أنك نسيت ماذا فعل بعد نهائي كأس الملك، ونسيت ماذا حدث بعد نهاية مباراة الدوري، هذه الأمور تحدث ولكنها قضية يجب أن نُسلط الضوء عليها”.

بماذا طالب الفراج لاعبي النصر ؟

وأضاف الفراج: “لا تنسى أن النصر يحتل المركز الخامس عشر، وإذا كنت ترى أن هذا التصرف طبيعي ويحدث في أندية أخرى فهنا أنت تحاول صنع توازن نفسي زائف، ويجب على لاعبي العالمي أن يكون هناك اتحاد بينهم، لا مكان لـ الأنانية”.

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